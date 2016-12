Perché i segni zodiacali non sono 12

Lo scorso gennaio la Nasa ha pubblicato nel suo blog dedicato ai bambini un articoletto giocoso sulle costellazioni e sull’attribuzione dei segni zodiacali. L’agenzia spaziale americana si è basata sulla reale posizione delle stelle nello Spazio, ma qualcuno, come la Bbc, ha fatto notare che così facendo l’86% delle persone si ritroverebbe di colpo con un segno zodiacale diverso.

cambiare i segni zodiacali. Per questo motivo, a mesi di distanza l’agenzia ha deciso di tornare sulla questione: e in un post pubblicato su Da qui ovviamente, è nato un polverone: in molti hanno pensato che la Nasa stesse cercando di. Per questo motivo, a mesi di distanza l’agenzia ha deciso di tornare sulla questione: e in un post pubblicato su tumblr se ne è ufficialmente lavata le mani. “Qualcuno ha sentito recentemente che la Nasa ha cambiato i segni zodiacali?”, si legge nel post. “No, per l’ultima volta, non l’abbiamo fatto. Qui alla Nasa noi studiamo astronomia, non astrologia. Non possiamo cambiare i segni zodiacali, facciamo solo calcoli”.

“Primo punto: astrologia NON è astronomia”, prosegue la Nasa mettendo la frase in grassetto e sottolineandola.

“L’astronomia è la disciplina scientifica che studia ogni cosa che c’è nello Spazio. Gli astronomi e altri scienziati sanno che le stelle lontane da noi molti anni luce non hanno alcun effetto sull’ordinaria attività umana sulla Terra. L’astrologia, invece, è qualcos’altro. Non è scienza. Nessuno ha mai dimostrato che l’astrologia può essere usata per prevedere il futuro né tantomeno per descrivere come si comportano le persone dal momento della nascita in avanti”. Chiarita una volta per tutte le questione, la Nasa prosegue quindi con un utile spiegone su cosa sono le costellazioni, sulla loro origine e su quella del calendario.

Lo zodiaco fu inventato dai babilonesi più di tremila anni fa. L’idea era quella di guardare la costellazione che si trova alle spalle del Sole, visto dalla Terra, nel giorno in cui si viene al mondo. Durante l’anno la posizione relativa tra Terra e Sole cambia, e di conseguenza cambia anche la posizione apparente del Sole rispetto alle costellazioni, e con essa il segno di riferimento nei diversi periodi dell’anno. Purtroppo, gli antichi inventori dell’oroscopo non hanno fatto i conti con un altro movimento, che avviene con una periodicità molto più lunga di quello che impiega la Terra a girare attorno al Sole.

Il movimento in questione è quello dell’asse terrestre, quello cioè attorno a cui la Terra ruota quotidianamente come una trottola. Noto agli uomini contemporanei, ma non agli astronomi babilonesi. In altre parole, se si tiene conto di questo spostamento viene fuori che il percorso apparente del Sole lungo la volta celeste nell’anno 2015 è assai diverso rispetto a quello che avrebbe osservato un babilonese. Quindi bisognerebbe cambiare di conseguenza anche i segni zodiacali.

Il conflitto tra astronomia e segni zodiacali d’altronde è storia vecchia. Se si volessero calcolare i segni zodiacali in maniera precisa, questi non sarebbero infatti dodici ma tredici, perché andrebbe incluso anche l’Ofiuco, escluso dai babilonesi per far quadrare i conti con il loro calendario di 12 mesi. In generale, calcolare con precisione il calendario zodiacale sconvolgerebbe l’attuale concezione dell’astrologia. Il nuovo calendario, aggiornato in base allo spostamento dell’asse terrestre, comporterebbe che i nati sotto il segno della Vergine, nella prima metà di settembre, diventerebbero del Leone, in quanto questo segno andrebbe a finire tra il 10 agosto e il 16 settembre. E l’Ofiuco, tanto per tirarlo in ballo, si piazzerebbe tra il 29 novembre e il 17 dicembre. Ecco perché gli astrologi sono andati nel pallone. Ma il problema, assicura oggi la Nasa, non si dovrebbe porre, visto che l’astronomia e l’astrologia sono due cose diverse. L’una è basata sulla scienza, l’altra si fonda su sciocchezze.

Via: Wired.it

[/caption]