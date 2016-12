C’è polvere cosmica sui tetti delle città: potrebbe raccontarci la storia del sistema solare

500 GRANELLINI. Un bottino prezioso, perché arriva niente di meno che dall’alba del Sistema solare: da un passato lontano cioè 4,6 miliardi di anni. A scovarli, sui tetti di Parigi, Oslo e Berlino, sono stati alcuni ricercatori londinesi e belgi, e uno scienziato amatoriale, che per la prima volta mostrano come sia possibile trovare polvere cosmica anche nel cumulo di detriti che si trovano comunemente in città. La riprova che le origini del Sistema solare, e in sostanza la storia del nostro pianeta Terra, possono essere studiate anche in ambienti impensabili come i tetti di una metropoli.

