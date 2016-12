Explora, il museo dei bambini di Roma vince il Google RISE Award 2016

(Explora) – Explora, Museo dei Bambini di Roma, organizzazione non-profit che mira a incoraggiare il desiderio di apprendere di ogni bambino attraverso proposte stimolanti su cultura, cooperazione, rispetto per gli altri e per l’ambiente, scienza, ricerca e nuove tecnologie, ha annunciato di aver ricevuto il premio Google RISE 2016, per il suo impegno nell’accrescere l’accesso alla Computer Science(CS) Education per i giovani.

Il Presidente di Explora, Patrizia Tomasich, ha affermato: “Siamo orgogliosi di questa grande opportunità, per avvicinare i giovani alla tecnologia grazie a Coding4All, un progetto che celebra l’uguaglianza. Crediamo che l’informatica possa migliorare il mondo e che tutti i giovani, provenienti da ogni settore, dovrebbero averne accesso, non solo per usarla, ma per crearla “. “Questo è uno sforzo collettivo per ispirare la nostra prossima generazione di innovatori tecnologici e creatori che raggiungerà decine di migliaia di studenti di quest’anno,” ha detto Nicky Rigg, program manager di Google RISE. “Siamo entusiasti di includere Explora, Museo dei Bambini di Roma nel nostro recente gruppo di 28 organizzazioni in 16 paesi. I nostri premiati RISE costituiscono una comunità di educatori, appassionati e vibranti, e di sostenitori; sono “changemakers” che coinvolgono, educano, e stimolano gli studenti

attraverso attività extrascolastiche.”

“Coding4All” significa accessibilità alla Computer Science per tutti, in particolare ragazze e comunità periferiche a basso reddito. Nello specifico, il progetto fornisce loro gli strumenti per acquisire le competenze di base nella programmazione e maggiore consapevolezza nell’uso dei media digitali, promuovendo il loro interesse in ambito informatico e incoraggiandoli a scegliere in futuro programmi universitari specifici. Attraverso una serie di collaborazioni con le scuole e le organizzazioni che lavorano con le ragazze e le comunità a basso reddito, “Coding4all” arricchirà i Campus extrascolastici di

Explora e svilupperà un Campus, in grado poi di essere replicato in altre scuole locali e

regionali così come in altri musei dei bambini in Italia e in Europa.

Museo dei Bambini SCS Onlus è una cooperativa sociale fondata nel 1998 che gestisce Explora, museo dei bambini di Roma, struttura permanente per bambini, scuole e famiglie. La ccoperativa è un’organizzazione non-profit che sviluppa e offre attività educative e ricreative per bambini fino ai 12 anni, e che accoglie circa 150.000 visitatori l’anno.

Google Rise Awards: i Google RISE Awards supportano le organizzazioni di educazione informali di tutto il mondo che promuovono l’informatica per 12 milioni di giovani di età pre-universitaria. Il programma pone l’accento sulla partecipazione di ragazze, giovani nelle comunità a basso reddito, e le minoranze che sono stati storicamente sottorappresentati nel campo dell’informatica. Dal 2010, i Google RISE Awards hanno messo a disposizione $ 5 milioni di dollari per oltre 200 organizzazioni in 45 paesi raggiungendo 1 milione di studenti ed educatori.

Coding4All, grazie al sostegno del Google K-12 Education Outreach della Fondazione Tides.