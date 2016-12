Giochi da tavolo a Natale, per vincere ascoltate Mozart

CARI SIGNORI, questo Natale il rock è off-limits: se volete avere la meglio nei giochi da tavolo, fareste bene ad ascoltare solo musica classica. Mozart, per la precisione: è quanto ha appena svelato, sulle pagine del Medical Journal of Australia, un’équipe di scienziati dello Imperial College London e del Royal College of Music. I ricercatori, per l’appunto, hanno condotto una serie di esperimenti su un gruppo di oltre 300 uomini e donne (scelti tra i visitatori dell’Imperial Festival, organizzato ogni anno dall’ateneo britannico), osservando che i primi riescono a concentrarsi meglio e a ottenere risultati migliori nei giochi da tavolo se ascoltano arie di Mozart. Le prestazioni degli uomini diminuiscono drasticamente, invece, quando in sottofondo risuonano pezzi hard-rock, nella fattispecie degli AC/DC. Il lavoro ha vinto la competizione per “miglior articolo natalizio” organizzata dalla stessa rivista.

