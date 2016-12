La depressione, ma quale? Uno studio ne individua 4 tipi

NON UNA, ma ben quattro tipi differenti di depressione. A individuarli sono stati gli scienziati della Weill Cornell Medicine di New York che raccontano su Nature Medicine come i pazienti con questa patologia possano essere classificati in quattro sottotipi distinti, riconoscibili grazie a specifici biomarker: modelli distinti di connessioni anomale tra i neuroni di alcune aree del cervello. Una scoperta che si inserisce in un crescente filone di ricerche che stanno spingendo anche la psichiatria verso la cosiddetta medicina di precisione: un futuro in cui gli psichiatri potranno diagnosticare al meglio le differenti forme di depressione e personalizzare la terapia per ogni singolo paziente basandosi sulle caratteristiche della sua malattia.

