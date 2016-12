La medica ti cura meglio

di Letizia Gabaglio e Elisa Manacorda

Se avete più di 65 anni e siete ricoverati in ospedale, chiedete di essere seguiti da un medico donna. Sarete curati meglio: il vostro rischio di morte a trenta giorni sarà ridotto in modo significativo, così come la probabilità di essere ricoverati nuovamente dopo le dimissioni. Lo dice uno studio appena pubblicato sul Journal of American Medical Association e condotto da un gruppo di ricercatori di diverse istituzioni sanitarie del Massachusetts, negli Usa.

