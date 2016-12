Le nostre mani imparano semplicemente “osservando” i movimenti

Un team di ricercatori della Tel-Aviv University è riuscito a ingannare il nostro cervello utilizzando la realtà virtuale, per dimostrare che la nostra mano sinistra sa esattamente cosa sta facendo quella destra, e può imparare a compiere gli stessi movimenti semplicemente osservandoli. Lo studio, apparso su Cell Reports, potrebbe fornire una nuova strategia per migliorare le tecniche di riabilitazione per l’uso delle mani.

