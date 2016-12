maMalati oncologici: un milione a rischio disoccupazione e povertà

In Italia sono circa tre milioni le persone che vivono con una diagnosi di tumore, di cui oltre 700 mila in età lavorativa. E, secondo un’indagine condotta dalla Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (Favo) e Censis (2012), 274 mila sono le persone che hanno perso il lavoro a seguito di una diagnosi di tumore. Il tema è stato affrontato il 14 dicembre scorso alla Camera dei Deputati durante un dibattito organizzato da Favo e dall’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare intitolato “L’inclusione dei malati di cancro nel mondo produttivo: utopia o realtà?”.

