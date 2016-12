Come una sbornia di emozioni influenza i nostri ricordi

Si sa, le emozioni sono un eccezionale propellente per i nostri ricordi: possono permettere a un lampo di felicità di rimanere scolpito nella nostra memoria, così come possono far sì che alcuni eventi traumatici non ci abbandonino mai nel corso della vita. Secondo uno studio condotto da un team di ricerca della New York University, e apparso su Nature Neuroscience, questi eventi possono essere talmente significativi da creare una sorta di sbornia emotiva, capace di alterare la funzionalità del nostro cervello fino a 30 minuti dopo aver provato un’emozione qualsiasi.

