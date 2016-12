Il superbatterio trovato in una grotta che svela i segreti dell’antibiotico-resistenza

ERA NASCOSTO in un grotta a 300 metri sottoterra, dove è vissuto isolato per oltre quattro milioni di anni. Un batterio che potrebbe raccontarci molto sui meccanismi che portano all’evoluzione delle antibiotico-resistenze , il preoccupante fenomeno per cui gli antibiotici stanno perdendo sempre più efficacia e le infezioni diventano sempre più pericolose. A scovarlo, nella grotta messicana di Lechuguilla, è stato un team di ricercatori della McMaster University e della University of Akron, che su Nature Communication raccontano come il batterio potrebbe rivelarsi prezioso per lo sviluppo di nuovi antibiotici.

