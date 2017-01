Assistenza digitale per i cittadini in viaggio in Europa

La Regione Lombardia ha deciso di aderire al progetto europeo “Deployment of Generic Cross Border e-Health services in Italy”, concepito per migliorare lo scambio dei dati sanitari dei pazienti tra gli stati dell’Unione Europea e rendere possibili le e-prescription, le ricette mediche elettroniche. Il progetto sarà coordinato dal Ministero della Salute, attraverso la Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, e a partecipare, oltre alla Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare -, saranno anche la Regione Emilia-Romagna con l’Assessorato Politiche per la salute, la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale – e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

