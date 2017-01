Cancro e fertilità: le giovani pazienti devono essere informate

Abbiamo incontrato Matteo Lambertini al XVIII Congresso Nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dove ha ottenuto il riconoscimento “Lettura Marco Venturini 2016“, grazie allo studio “Ovarian Suppression With Triptorelin During Adjuvant Breast Cancer Chemotherapy and Long-term Ovarian Function, Pregnancies, and Disease-Free Survival“, condotto insieme all’oncologa Lucia Del Mastro dell’IST San Martino di Genova. Abbiamo parlato dell’importanza del dialogo medico-paziente, della corretta informazione e delle prospettive di maternità per le giovani donne che oggi sopravvivono al cancro. Anche di chi ha una mutazione nei geni Brca.

