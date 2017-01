Come costruire una cartina per i viaggi interstellari

Siete pronti per un viaggio ai confini dell’Universo? Bene, perché sta per arrivare una vera e propria mappa per i viaggi interstellari. Mentre navigano nello Spazio, infatti, il telescopio spaziale Hubble e le due sonde Voyager della Nasa raccolgono i dati necessari per dar vita alle strade dell’Cosmo, offrendoci uno sguardo senza precedenti a stelle, asteroidi e pianeti. Mentre il telescopio Hubble rivela la presenza di nuvole ricche di idrogeno lungo il percorso, le due sonde Voyager sfrecciano in un ambiente inesplorato e complesso, registrando i dati delle loro misurazioni dirette.

