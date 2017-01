Dating online, dopo gli ‘anta’ donne sempre meno selettive

IL PROVERBIALE fascino dell’uomo intellettuale sembra contare poco quando una donna cerca un partner online. Specialmente per le signore dopo gli anta. Almeno è quanto sostiene un’équipe di scienziati della Queensland University of Technology australiana, che in uno studio pubblicato sulle pagine della rivista Personality and Individual Differences ha analizzato, per l’appunto, oltre 200mila interazioni online di circa 40mila utenti del sito RSVP, un portale molto utilizzato in Australia per la ricerca dell’anima gemella.

Via: Wired.it