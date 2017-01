Delicato come un elefante

Nel linguaggio comune, comportarsi “come un elefante in una cristalleria” è sinonimo goffaggine e mancanza di delicatezza. Ma gli elefanti sono davvero così maldestri? A quanto pare niente affatto. A suggerirlo è una ricerca condotta sugli elefanti dello zoo di Atlanta (Stati Uniti) da un gruppo di ingegneri del Georgia Institute of Technology, che mostra invece di quanta delicatezza siano capaci questi pesantissimi animali.

I ricercatori hanno offerto ai pachidermi acqua e cibo in granelli e in cubetti, ponendoli sul piatto di una bilancia e filmando il tutto con una videocamera. I risultati dell’analisi dei video e dalla misura della forza esercitata sul piatto, presentati al meeting annuale della Society for Integrative and Comparative Biology, sono sorprendenti: gli elefanti sono in grado di dosare la forza delle loro proboscidi in modo straordinario, riuscendio a sollevare con delicatezza persino una tortilla chips. Ci riescono, spiegano i ricercatori, accorciando la parte terminale della proboscide, creando delle articolazioni temporanee, in modo da dosare la forza e rendendo la presa più gentile. Una strategia che potrebbe essere adottata per costruire robot dalle sottilissime capacità di manipolazione.

Vi sembrano ancora animali così goffi?



Riferimenti: Society for Integrative and Comparative Biology