Donazione di organi, il silenzio-assenso diventa legge in Francia

Dal primo gennaio in Francia è entrata in vigore una nuova normativa in materia delle donazioni di organi: tutte le persone possono diventare donatori, dopo la loro morte, a meno che non abbiano espresso il proprio rifiuto su un apposito registro. La nuova legge, in questo modo, permetterà di procedere all’espianto degli organi della persona deceduta anche se i familiari dovessero esprimere parere contrario.

