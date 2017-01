Il Doomsday Clock torna a muoversi, due minuti e mezzo dalla fine nucleare

Due minuti è mezzo dalla fine del mondo. Nel 70esimo anniversario dalla sua creazione, il countdown del Doomsday Clock è stato aggiornato nuovamente spostando le lancette di 30 secondi, per segnare le ore 11, 58 minuti e 30 secondi. È l’orario più vicino alla mezzanotte mai raggiunto dal 1953, quando ancora in piena guerra fredda Usa e Unione Sovietica fecero detonare le prime bombe all’idrogeno. A motivare la decisione del comitato scientifico del Bulletin of the Atomic Scientists, rivista responsabile degli aggiornamenti del Dommsday Clock, è bastato un singolo evento: l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

