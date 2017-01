Elon Musk vuole costruire tunnel nel sottosuolo di Los Angeles

Una ne pensa e cento ne fa. Parliamo naturalmente di Elon Musk, il magnate, imprenditore e innovatore sudafricano naturalizzato statunitense patron di PayPal, SpaceX, Tesla Motors, Hyperloop e molto altro. Che ha appena dichiarato di avere intenzione di cominciare a scavare una serie di tunnel sotto le strade di Los Angeles, partendo dal quartiere di Hawthorne, che ospita la sede di SpaceX, per porre definitivamente fine al problema del traffico in città. Tutto era cominciato appena un mese fa, quando l’imprenditore aveva twittato che il traffico lo stava “facendo impazzire” e che, per questo, avrebbe costruito una talpa e avrebbe cominciato a scavare. Detto, fatto.

Continua a leggere su Wired.it