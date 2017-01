Emilia Romagna: online il nuovo fascicolo sanitario elettronico

È più facile da usare, offre più servizi e ha un linguaggio più chiaro: è il nuovo Fascicolo sanitario elettronico (Fse) della Regione Emilia-Romagna, lanciato online lo scorso mese. Uno strumento facoltativo e gratuito, che consente di raccogliere in forma sicura e riservata i documenti e le informazioni sanitarie di chi lo attiva, rendendo sempre disponibile la sua storia clinica. I documenti sanitari, infatti, possono essere consultabili in qualsiasi momento, ora anche in mobilità tramite tablet o smartphone. E se il paziente dà l’autorizzazione, l’accesso alla propria storia clinica è garantito anche ai medici. Un’opportunità che contribuirebbe a favorire il confronto tra i professionisti sanitari: ad esempio, tra il medico di famiglia e il medico specialista.

