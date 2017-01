Fulmini, dove colpiscono di più?

Come regola generale, icadono più frequentemente in estate , sulla terra piuttosto che sul mare e tra mezzogiorno e le 18 di ogni giorno. Infatti l’irraggiamento solare e la presenza di suolo, in grado di scaldarsi più dell’acqua, contribuisce a trasferire calore ai bassi strati dell’atmosfera che tende a salire verso l’alto e, in condizioni favorevoli, a creare i, le formazioni nuvolose a forma di fungo all’interno delle quali si accumula l’elettricità statica che poi si scarica sotto forma di

Il lago di Maracaibo però non rientra nella regola generale e, come riporta una ricerca pubblicata da poco sulla rivista, vede scaricare sulla propria superficie 233 fulmini per chilometro quadrato ogni anno, soprattutto tra la mezzanotte e le cinque del mattino, specialmente verso la fine della primavera e in autunno. Nella zona del lago le condizioni per una tale abbondanza di temporali vengono fornite dalla discesa di aria fredda dalle montagne circostante che reagisce con le acque tiepide del lago. Una miscela che consente di osservarequasi 300 notti l’anno.A livello dei continenti è l’a guidare la classifica, seguita da America del Sud, Asia, Nord America e Oceania. L’Europa, da questo punto di vista, non compare nemmeno. Il continente nero ospita oltre la metà, 283 per la precisione, dei primi 500 luoghi più colpiti dai fulmini sul nostro pianeta. Qui il bacino del fiume Congo vede 205 scariche per metro quadro ogni anno.