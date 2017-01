Ecco la nuova tuta spaziale della Boeing

Gli astronauti che viaggeranno a bordo della nuova capsula Cst-100 Starliner della Boeing lo faranno con una tuta nuovissima, appena presentata dalla Boeing stessa. È completamente blu, leggera (per quel che può essere una tuta spaziale, pesa 9 chili, più di 4 chili in meno delle vecchie tute degli Space Shuttle), molto flessibile, ha caschi e visiera incorporati e guanti sensibili per i touchscreen. La tuta, così come la capsula, fanno parte del Commercial Crew Program della Nasa per la collaborazione con il settore privato (non solo Boeing, ma anche la SpaceX di Elon Musk) per lo sviluppo delle tecnologie necessarie al trasporto di astronauti.

