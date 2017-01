Nespoli verso la Stazione spaziale internazionale, ecco la foto di gruppo

I preparativi sono molti, ma il tempo per scattarsi una fotografia si trova sempre. Ed ecco ritratto in una bella foto di gruppo Paolo Nespoli, l’astronauta italiano dell’Agenziaspaziale europea (Esa), con i suoi compagni di equipaggio nella missione prevista per il prossimo maggio, con destinazione la Stazione spaziale internazionale. Pubblicata direttamente sul profilo Facebook dell’Esa, la fotografia ritrae i cinque astronauti, membri dell’equipaggio della Expedition 52/53: Jack Fischer e Randy Bresnik della Nasa, il russo Fyodor Yurchikhin, Nespoli e l’astronauta Sergei Ryazansky.

