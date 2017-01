Momenti, sguardi, sorrisi, complicità incorniciati in uno specchio che rivelano la gioia di un istante in cui chi guarda non è paziente ma donna che si sta prendendo cura di sé, che si riscopre tale e che trasmette questa consapevolezza anche alle altre compagne di viaggio. Un viaggio reale e ideale culminante nel miracolo della vita rappresentato da Cristina e dalla sua splendida bambina: la vita che esiste, che può nascere e che va oltre la malattia.

Questo è la mostra Oltre lo Specchio – Cammei di Donne dei giovani fotografi Guido Tarone e Marco Casiraghi inaugurata il 19 gennaio presso la Casa dei Diritti di Milano (dove resterà fino al 30 gennaio), presentata dalla associazione Salute allo Specchio Onlus dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

