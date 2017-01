Come fare rientrare nei ranghi i bambini dopo le feste

Le feste sono finite e il momento di tornare a scuola è alle porte. Dopo serate passate a giocare tutti insieme, giornate scandite da pranzi luculliani e cascate di dolci e dolcetti, è arrivato il tempo di far capire ai bambini che è ora di tornare alla vita di tutti giorni. Gradualmente e accompagnandoli per mano, senza costrizioni o rimproveri. Come? Ce lo spiegano Giuseppe Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), e Piercarlo Salari, pediatra di consultorio a Milano e componente Sipps.

Continua a leggere su d.repubblica.it