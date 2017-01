Rigopiano, cosa potrebbe essere accaduto secondo gli esperti

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Con tutta probabilità è stata una combinazione fatale. La neve, scesa copiosa, e le scosse, ancora, nell’Italia centrale, che negli ultimi mesi non ha mai smesso di muoversi. Oltre 47mila le scosse registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dallo scorso agosto. Tra queste quelle fatali di due giorni fa che hanno, probabilmente, causato la valanga che ha trascinato l’Hotel Rigopiano, spostandolo di alcuni metri e coprendolo quasi del tutto.

Mentre continua la ricerca dei dispersi – una trentina, sebbene i numeri non siano del tutto certi – cominciano a farsi avanti le prime spiegazioni per la tragedia. Ipotesi senza facili soluzioni, a tratti discordanti.

Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, in un’intervista a Repubblica spiega come l’area dove sorgeva l’non era inserita in quelle a rischio dal Piano di assetto idrogeologico regionale, pur trovandosi in fondo a un canalone. Il rischio, nei giorni passati, sarebbe stato piuttosto rappresentato dalle condizioni meteo conosciute e annunciate, azzarda, spiegando come la combinazione di neve e terremoto è stata probabilmente la causa scatenante il disastro: “Con ogni probabilità la terra che ha tremato e sussultato ha innestato lo smottamento dei cumuli nevosi che erano fortemente instabili su un pendio ripido e su un terreno ancora caldo”, racconta: “La neve molto probabilmente non ha avuto il tempo di compattarsi”.