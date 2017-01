Siamo sicuri che l’appendice non serva proprio a nulla?

Una delle prime cose che si impara a scuola è che il nostro organismo ha un certo numero organi rudimentali, come appunto l’appendice, i denti del giudizio e il coccige, ovvero parti del corpo che sono cadute in disuso nel corso della nostra evoluzione. Ma, mentre è ormai assodato che i denti del giudizio provocano solamente molto dolore, l’appendice umana potrebbe essere più di una semplice bomba a orologeria nel nostro addome. A riferirlo è uno studio della Midwestern University che sulla rivista Comptes Rendus Palevol, dimostra come effettivamente questo organo possa svolgere una importante funzione biologica, aiutando il nostro sistema immunitario a combattere le infezioni.

