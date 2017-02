Aiuta un danese

Ogni anno, migliaia di danesi scelgono i paesi caldi per le loro vacanze, senza sapere come proteggersi dal sole. Per questo, la Danish Cancer Society & TrygFonden ha lanciato una campagna originale per far sì che non tornino più dalle loro mete turistiche preferite “arrostiti”. Gli spot della Danish Sun Safety Campaign sono dedicati alla Francia, alla Spagna, alla Grecia, alla Thailandia e, ovviamente, all’Italia.

