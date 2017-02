Cina, vitelli geneticamente modificati per resistere alla tubercolosi

Crispr/Cas9, la ormai nota tecnica di “taglia e incolla” del dna, che permette di modificare con estrema precisione e velocità il codice genetico, colpisce ancora. A utilizzarla, stavolta, è stata un’équipe di ricercatori del College of Veterinary Medicine alla Northwest A&F University di Shaanxi in Cina: come raccontano sulle pagine di Genome Biology, gli scienziati sono riusciti a modificare il dna animale per rendere undici vitelli resistenti alla tubercolosi bovina, una malattia particolarmente diffusa per il bestiame di molti paesi del mondo, tra cui Regno Unito e, per l’appunto, Cina.

