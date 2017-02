Che cos’è il gas nervino che avrebbe ucciso Kim Jong-nam

Sarebbe gas nervino il veleno con cui, il 13 febbraio scorso, all’aeroporto di Kuala Lumpur, è stato ucciso Kim Jong-nam, il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un. A dichiararlo, dopo i risultati delle indagini preliminari, è Khalid Abu Bakar, capo della polizia malese, secondo cui la sostanza chimica, conosciuta con il nome di agente Vx e classificata come arma di distruzione di massa dalle Nazioni Unite, sarebbe stata la causa diretta del decesso di Kim Jong-nam. L’agente nervino Vx può essere consegnato in due composti separati, che si mescolano all’ultimo momento per creare una dose letale. Secondo la ricostruzione della polizia, la sostanza sarebbe stata consegnata a due donne (ora arrestate) che si sono avvicinate a Kim Jong-nam e hanno svuotato le fiale sul suo volto. Ma cos’è esattamente questo agente Vx?

