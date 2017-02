Così sono nato due volte

SONO QUELLI dei due compleanni. Uno nel giorno della nascita, uno in quella della rinascita, il giorno del trapianto. Quando, sotto i ferri per ricevere un cuore, un polmone, un fegato, un rene o un pancreas nuovi, la vita è ricominciata. E sono tanti, sempre di più: gli ultimi dati diffusi dal Centro Nazionale Trapianti dicono che nel 2016 i trapianti sono stati il 13% in più dell’anno passato: 3.736 contro i 3.327 del 2015. Una curva – salvo piccoli singhiozzi – perennemente in crescita negli ultimi vent’anni. Per merito del numero sempre crescente di donatori certo, ma anche per l’avanzamento delle tecniche che hanno permesso di mettere le mani su organi prima inutilizzabili.

