Creato per la prima volta un composto stabile di elio

Prima lezione di chimica: la tavola periodica degli elementi. Primi elementi da memorizzare: kripton, xeno e radon, argon, neon ed elio. I cosiddetti gas nobili. Quelli un po’ snob, che se ne stanno sempre per i fatti loro, e non vogliono legarsi a nessun altro perché stanno bene così. Ma, in barba alle leggi della chimica convenzionale, pare non sia sempre vero: un team internazionale di ricercatori ha creato Na 2 He, un composto stabile di elio (He) e sodio (Na) che si forma in condizioni di pressione estreme. Come quelle che si verificano nelle profondità del nostro pianeta e nel cuore di giganti gassosi come Saturno e Giove. Una scoperta annunciata sulle pagine di Nature Chemestry che promette di riscrivere i libri di chimica.

