Depressione resistente, caccia al super Prozac

HA TRENT’ANNI, portati benissimo: decine di milioni di persone lo hanno utilizzato in oltre 90 paesi nel mondo. Tanto che il suo nome commerciale, Prozac, è diventato sinonimo di una classe di farmaci, quelli che combattono la depressione. Ma la fluoxetina, questo il nome scientifico dell’antidepressivo più venduto nella storia, ha fatto anche di più: ha aiutato a diffondere l’idea che la depressione si curi ristabilendo l’equilibrio di alcuni mediatori chimici nel cervello. Tutto bene, allora? Non del tutto. Perché le depressioni non sono tutte uguali. Ne esistono almeno otto tipi, con quadri clinici diversi e a volte con differenti risposte ai farmaci, tanto che la ricerca punta a trovare dei marcatori, per rendere anche il trattamento della malattia sempre più mirato. E soprattutto perché, un malato su cinque non trova beneficio dai farmaci; mentre sente dire ovunque che la sua depressione potrebbe essere curata.

