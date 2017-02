Arriva l’eclissi penombrale di Luna

Come ogni buona tradizione che si rispetti, anche la Luna piena di febbraio ha il suo nome. Si chiama Snow Moon, nome poco sorprendentemente riferito alla neve tipica stagione invernale. Ma quest’anno c’è una novità: la Snow Moon non sarà una luna piena normale, in quanto coinciderà con un’eclissi lunare che getterà una leggera ombra sulla faccia del nostro satellite.

La notte di venerdì prossimo, infatti, la Luna transiterà nel cono di penombra della Terra, senza essere tuttavia mai completamente occultata dall’ombra del nostro pianeta. Un fenomeno che ci farà vedere una Luna piena meno luminosa del solito: mentre le eclissi penombrali (nome che indica, per l’appunto, un occultamento parziale della Luna ad opera del cono di penombra della Terra) possono essere difficili da vedere rispetto a un’eclissi lunare totale (in cui la luna attraversa la parte centrale del cono d’ombra della Terra), quella di venerdì sarà particolarmente più scura e molto più evidente.

Lo spettacolo di venerdì notte sarà visibile nella maggior parte del mondo, eccetto Australia, Nuova Zelanda e i paesi dell’Asia orientale. Invece, gli appassionati del cielo che si trovano in Europa, nel Sud dell’Asia e in parte del Nord America potranno tutti ammirare l’evento, anche se alcuni saranno più fortunati di altri: i luoghi migliori, infatti, per vedere l’eclissi dall’inizio alla fine sono l’Europa, l’Africa e il lato orientale del Sud America. In Italia, il fenomeno comincerà alle 23:34 del 10 febbraio, culminerà all’1:34 del giorno successivo e si concluderà dopo un paio d’ore.

Via: Wired.it