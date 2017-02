In Europa crescono i programmi di screening oncologico

Sette anni di immagini del Sole catturate dalla sonda Solar dynamics observatory (Sdo) raccolte in tre minuti e mezzo di filmato in 4k. La ripresa è stata pubblicata pochi giorni fa dalla Nasa e descrive l’attività della nostra stella attraverso le rilevazioni di due strumenti: l’Helioseismic and magnetic imager (Hmi) e l’Atmospheric imaging assembly (Aia). Il […]