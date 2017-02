Lo scopo del sonno? Dimenticare

Da sempre ci chiediamo perché dormiamo. E negli ultimi decenni la comunità scientifica ha proposto diverse risposte: secondo alcuni ricercatori sarebbe un modo per risparmiare energia, mentre altri pensano che il sonno serva per liberarci da rifiuti cellulari che si accumulano durante la veglia nel cervello. Un punto di vista diverso arriva oggi da due studi, pubblicati su Science, che offrono una nuova prospettiva sulla possibile funzione biologica del sonno: secondo gli autori, dormiremmo per dimenticare alcune delle cose che impariamo ogni giorno.

