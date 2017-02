Mal di schiena: yoga e tai chi sono meglio dei farmaci

E’ UN FASTIDIO fin troppo comune, con cui in molti convivono per una vita. Parliamo della lombalgia, il tipo più classico di mal di schiena, caratterizzato da dolori che coinvolgono la colonna vertebrale. Un disturbo che raggiunge il picco massimo di incidenza tra i 40 e i 50 anni di età, e di cui secondo il ministero della salute soffre almeno una volta circa l’80 percento della popolazione italiana. Ma se il problema è diffusissimo nel mondo, la terapia continua a destare qualche controversia. Basta guardare agli Stati Uniti, dove le più recenti linee guida dell’American College of Physicians hanno modificato radicalmente le precedenti indicazioni terapeutiche per questo disturbo: niente più farmaci e riposo (almeno in caso di dolori cronici), ma piuttosto yoga, tai chi, massaggi e attività fisica.

