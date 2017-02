Narrativa e digitale: la rivoluzione della sanità

di redazione Omni News

Migliorare il rapporto con il paziente e acquisire in tempo reale informazioni che contribuiscano alla diagnosi, alla gestione personalizzata della cura e all’aderenza terapeutica: sono questi gli obiettivi resi possibili dall’integrazione tra Medicina Narrativa e nuove tecnologie digitali in ambito sanitario. Una rivoluzione in corso anche nella sanità italiana di cui si discuterà a Terni nel corso di un evento formativo organizzato dall’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, OMNI (Osservatorio di Medicina Narrativa Italia), Fondazione ADI e Regione Umbria, con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Terni. L’evento, già programmato per lo scorso 19 gennaio ma sospeso a causa degli eventi sismici che hanno interessato la zona, si svolgerà giovedì 16 marzo.

Continua a leggere su Omni-Il giornale della medicina narrativa italiana