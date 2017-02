Nasa, sette anni di riprese del Sole in un timelapse in 4k

Sette anni di immagini del Sole catturate dalla sonda Solar dynamics observatory (Sdo) raccolte in tre minuti e mezzo di filmato in 4k. La ripresa è stata pubblicata pochi giorni fa dalla Nasa e descrive l’attività della nostra stella attraverso le rilevazioni di due strumenti: l’Helioseismic and magnetic imager (Hmi) e l’Atmospheric imaging assembly (Aia).

Il piccolo disco dorato in basso a destra è stato elaborato in base ai dati ottenuti da Aia. Quello arancione più grande in rotazione al centro è il Sole visto dagli “occhi” di Hmi. Entrambi gli strumenti hanno catturato un’immagine ogni 12 ore. I sette anni di riprese hanno consentito a Sdo di registrare quasi per intero uno dei cicli undecennali del Sole durante il quale la sua attività sale verso un picco per poi tornare al livello di partenza. Una delle “spie” della potenza dell’attività è rappresentata dalla comparsa delle macchie solari la cui presenza è sintetizzata nel grafico in alto a destra.

Il Solar dynamics observatory si trova nello Spazio dal febbraio del 2010 ed è stato posizionato in orbita geostazionaria quindi a circa 36.000 km dalla Terra.