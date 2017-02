Perché l’avena combatte il colesterolo?

Sappiamo da tempo che alcuni cereali, come l’avena, sono alleati importanti nella lotta contro il colesterolo cattivo. Ma come riescono a contrastarne gli effetti? A spiegarlo è un nuovo studio dell’dell’Università del Queensland (in Australia), che ha identificato il preciso meccanismo con cui l’avena riduce la quantità di colesterolo nel sangue, aiutando così a limitare il rischio di malattie cardiache. Una vera e propria chiave di volta che potrebbe portare alla ricerca di altri cereali, come il grano, che abbiano proprietà ed effetti simili.

