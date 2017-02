“Quel rumorino mi fa impazzire”, ora la Scienza spiega il perché

UN COLPO di tosse. Un rubinetto che gocciola. I denti di qualcuno che sgranocchia una patatina. Se questi (o altri) impercettibili rumori vi fanno andare fuori di testa, scatenandovi anomale reazioni di rabbia, ansia o panico, probabilmente è perché soffrite di misofonia, un disturbo scoperto ufficialmente solo nel 2000 e di cui la scienza, finora, conosceva poco o niente. Oggi un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Current Biology da un’équipe di scienziati dell’Institute of Neuroscience alla Medical School della Newcastle University, coordinata da Timothy Griffiths, ha fatto luce sulle caratteristiche della malattia: sostanzialmente, la causa starebbe nel fatto che un’area del cervello dei misofonici, l’insula anteriore, sembra essere più connessa rispetto a quanto non lo sia nei soggetti ‘sani’. Il che provocherebbe, per l’appunto, la risposta cerebrale anomala registrata quando si sentono determinati tipi di suoni.

Continua a leggere su Repubblica.it