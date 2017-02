Screening in Calabria: “eppur si muove”

A Lamezia Terme, la Giornata mondiale contro il cancro ha portato qualcosa di buono. Il 3 febbraio, infatti, proprio in occasione del World Cancer Day, è stato presentato il nuovo piano delle attività di screening oncologici per l’anno 2017, programmato dal Centro Screening Oncologici del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro. Si chiama Prevenzione in Movimento ed è un primo risultato dell’impegno assunto pubblicamente a ottobre dello scorso anno dalla Direzione Sanitaria della Regione Calabria davanti alla richiesta di Europa Donna e delle associazioni locali, come l’Associazione Regionale Donne Operate al Seno – ARDOS Onlus, di offrire alle donne calabresi un servizio di diagnosi precoce del tumore al seno più accessibile, funzionante e di qualità.

