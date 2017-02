Sessismo e razzismo sono due facce della stessa medaglia

Il sessismo e il razzismo sono forme di discriminazione che vanno di pari passo. A riferirlo è uno studio, apparso su Psychological Science, che ha analizzato come gli effetti della stigmatizzazione (fenomeno sociale che attribuisce una connotazione negativa a un membro o un gruppo di persone) possano riguardare anche persone che non ne sono direttamente coinvolte, ma che comunque sono vittime di altri pregiudizi: in altre parole, se un individuo percepisce che l’altro è razzista sarà portato a pensare che sia anche sessista e viceversa.

