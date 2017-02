Sms solidale per un nuovo centro dialisi a misura di bambino

(Fondazione Meyer) – Ogni anno 800 nuovi bambini affetti da una patologia renale arrivano nel reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Meyer per ricevere cure e assistenza. Ci sono, inoltre, alcuni piccoli pazienti che fanno la dialisi al Meyer e il loro numero è in costante aumento. Per questi bambini si tratta di un appuntamento fisso che occupa molte ore della loro vita. Per far fronte a questa richiesta, sempre crescente – attualmente il centro cura 2000 bambini affetti da patologie renali – lo staff del reparto effettua ogni anno anche 1700 day hospital e 2000 visite ambulatoriali. Sostenere e implementare l’attività del nuovo reparto di Nefrologia Pediatrica dell’Ospedale Meyer è l’obiettivo della campagna di raccolta fondi “Un nuovo centro dialisi a misura di bambino” lanciata dalla Fondazione Meyer e a cui tutti possono contribuire con un sms o chiamata da rete fissa al 45525 dal 20 febbraio al 6 marzo.

Il Centro Dialisi dell’Ospedale Meyer di Firenze, infatti, è uno dei pochi centri al mondo a lavorare con le tecniche più avanzate di diagnosi genetica e molecolare tramite sequenziamenti esomici del Dna e che integra la più avanzata ricerca all’attività clinica. Il reparto di Nefrologia Pediatrica del Meyer, diretto da Paola Romagnani – una delle più autorevoli esperte mondiali per l’attività di ricerca e clinica sulla tematica delle problematiche renali pediatriche – potrà così essere ancor più orientato sul bambino e l’adolescente, con una migliore assistenza personalizzata e dedicata da parte dell’operatore, con tecnologie sempre più avanzate e con un ambiente dedicato dove anche gli spazi di attesa e di cura sono ideati e realizzati per i più piccoli.

“Molte malattie renali sorgono proprio in età pediatrica, durante l’infanzia, restando silenti fino all’età adulta e sono uno dei principali rischi di mortalità per malattie cardiovascolari che conosciamo. Solo per alcune malattie renali ci sono delle terapie efficaci, ma quando sono già ad uno stadio avanzato diventa necessario intervenire con la dialisi. Per poter assicurare sempre maggiori risposte ad un numero di richieste crescente, qui all’Ospedale Meyer, stiamo dando vita ad un Nuovo Centro Dialisi a misura di bambino, pensato proprio per accogliere e far sentire più a loro agio possibile i piccoli in cura. Tutti possono aiutarci a realizzare questo importante progetto, basta un piccolo aiuto come un sms al 45525!” – ha dichiarato Paola Romagnani responsabile Nefrologia Pediatrica Ospedale pediatrico Meyer.

Infatti, l’Ospedale Pediatrico Meyer è impegnato nel realizzare un modello organizzativo che sia il più possibile adatto alle esigenze dei bambini, che consenta loro di far fronte agli impegni scolastici e di lasciare spazi e tempi per il gioco, una dimensione indispensabile nell’infanzia. Aumentare il numero dei posti significa consentire ai bambini di sottoporsi alla dialisi nelle ore pomeridiane e lasciare libere le ore della mattina, quando ci sono le lezioni in classe. Disporre di nuovi arredi per le stanze e gli ambienti del reparto permette che la permanenza obbligata in ospedale sia il più piacevole possibile, sia per i piccoli che per i loro genitori. La nuova area destinata alle attività del reparto di Nefrologia e Dialisi verrà realizzata al primo piano dell’ex Auditorium, ristrutturando una superficie di circa 300 mq nella quale troverà posto un grande open-space con posti letto, stanze singole per i pazienti che hanno bisogno di isolamento, ambulatori e sala di attesa.

Un nuovo centro dialisi a misura di bambino

Per sostenere l’investimento necessario per l’espansione del reparto di Nefrologia Pediatrica nella nuova ala dell’Ospedale, la Fondazione Meyer lancia una campagna di raccolta fondi che si potrà sostenere dal 20 febbraio al 6 marzo con un sms o chiamata da rete fissa al 45525. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali e di 5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone, TWT e Convergenze, di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45525 da rete fissa TIM, Infostrada, Fastweb e Tiscali.