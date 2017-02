Soia e tumore al seno, spiegato il paradosso

La soia è uno degli alimenti che gli oncologi sconsigliano alle donne con tumore al seno in terapia anti-tumorale. Allo stesso tempo però, in Asia, dove la dieta è ricca di questo vegetale, le donne si ammalano di tumore al seno cinque volte meno che in occidente. È il “paradosso della genisteina”, come è stato definito da Leena Hilakivi-Clarke, docente di Oncologia del Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center, che ha pubblicato la possibile soluzione su Clinical Cancer Research. “A quanto pare – commentano gli autori – la chiave del paradosso sta nella tempistica”.

