“I spit on cancer”, la danza come atto di ribellione alla malattia

“I spit on cancer” è uno spettacolo di danza contemporanea. E molto di più: è un progetto live e video sul tumore che parla di tenacia e di resilienza. Ancora, è la produzione di una onlus, la ValeriaValloneDanceCompany, nata proprio per aiutare i pazienti e i loro familiari in modo concreto, raccogliendo fondi per sostenere piccole e grandi associazioni e la ricerca scientifica di qualità. Il progetto nasce dall’esperienza personale della danzatrice e coreografa Valeria Vallone e di tutte le quattro ballerine, che hanno vissuto accanto a persone colpite dal tumore.

