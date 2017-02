Il trattamento più promettente? È l’immunoterapia 2.0

Per il secondo anno consecutivo l’immunoterapia si aggiudica la statuetta per il miglior avanzamento dell’anno nella ricerca contro il cancro. A giudicare tutte le novità nel campo dell’oncologia e stabilire quale siano quelle più promettenti è l’American Society of Clinical Oncology nel suo Rapporto annuale “Asco’s Clinical Cancer Advances”. Nell’edizione 2017, presentata ieri, oltre al nuovo approccio che stimola il sistema immunitario a reagire contro il cancro, gli oncologi americani hanno indicato tre campi di ricerca che meritano di essere guardate con molto interesse: la medicina di precisione, la biopsia liquida e i nuovi strumenti per colmare il gap fra medici e pazienti. “Negli ultimi 20 anni abbiamo capito molto della biologia dello sviluppo dei tumori e siamo riusciti a sviluppare terapie che fanno la differenza, ma lo sforzo deve continuare perché la strada da percorrere è ancora lunga”, ha dichiarato Richard L. Schilsky, Chief Medical Officer di Asco, durante la conferenza stampa di presentazione del Rapporto.

