Tumore al seno, approvate in Senato 5 mozioni per diagnosi e cura

di Marta Impedovo e Tiziana Moriconi

In Senato qualcosa si sta muovendo: lo scorso 14 febbraio, all’Assemblea di Palazzo Madama sono state approvate cinque mozioni bipartisan (presentate da PD, Cinque Stelle, Forza Italia, Ala e Cor) sul tema del tumore al seno. La richiesta è che il Governo impegni nuove risorse e prenda accordi attraverso la Conferenza Stato-Regioni per il miglioramento dell’assistenza sanitaria che ruota attorno al tumore al seno su tutto il territorio nazionale. Le richieste presentate hanno toccato snodi diversi e centrali, che sono diventati negli anni sempre più urgenti per un percorso di diagnosi precoce e cura di qualità.

Continua a leggere su Salute Seno di d.repubblica.it