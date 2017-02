ZeroEpatiteC, i calciatori scendono in campo contro l’epatite C

LA RIVOLUZIONE nell’epatite C è stata l’arrivo dei superfarmaci . Hanno cambiato la storia della malattia, trasformandola da incurabile a curabile, ma con prezzi esorbitanti: circa 80 mila euro per un trattamento. Il Sistema sanitario nazionale paga decisamente meno, ma comunque dai 15 ai 17 mila euro l’anno per paziente, contro i 600 che si pagano andando in India . Una rivoluzione avvenuta tutta nel giro di un paio d’anni, ma che non è bastata e non basta ad eliminare la malattia. Obiettivo ambizioso sì, ma non impossibile. La prima ad averci scommesso è l’Organizzazione mondiale della Sanità che mira alla riduzione delle nuove infezioni di epatite virale del 90% entro il 2030 e del numero di morti a causa di epatite virale del 65%. Scommessa a cui crede anche EpaC onlus, l’associazione di pazienti che ha appena lanciato #ZeroEpatiteC, la campagna di raccolta fondi (tramite sms solidale al 45544) per richiamare l’attenzione su una rivoluzione che è solo iniziata ma che deve ancora compiersi per dichiarare vittoria.

