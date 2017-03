Al via la settimana del cervello, in calo i casi di ictus

UNA SETTIMANA di incontri, eventi, workshop, mostre e conferenze. Promossi a livello internazionale dalla European Dana Alliance for the Brain, in Italia come nel mondo, i prossimi sette giorni saranno dedicati al cervello e alla neurologia. Obiettivo: fare il punto sulle novità nel trattamento delle malattie neurologiche, sulla ricerca di base che vuole identificare i meccanismi alla base dei disturbi, sugli avanzamenti nel campo della diagnosi, sugli stili di vita che aiutano a mantenere il cervello in forma. “Dobbiamo far capire ai cittadini che c’è sempre qualcosa da fare per trattare o migliorare le condizioni di chi soffre di malattie neurologiche, e soprattutto per prevenirle”, ha affermato Leandro Provinciali, presidente della Società Italiana di Neurologia, presentando la Settimana. “E’ finito il tempo in cui ricevere una diagnosi di questo tipo equivaleva sempre a una condanna. La ricerca e la farmacologia hanno fatto passi avanti importanti, di cui tutti devono essere a conoscenza”.

