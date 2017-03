In arrivo la pillola che inverte l’invecchiamento?

Due significativi passi in avanti nelle terapie anti-invecchiamento in un sol colpo. Il primo si deve a un’équipe di ricercatori della University of New South Wales, in Australia, coordinata da David Sinclair, che, come racconta sulle pagine di Science, ha identificato i processi molecolari che consentono alle cellule di riparare i danni al dna causati, per l’appunto, da invecchiamento e radiazioni.

Erasmus University Medical Center, in Olanda, che hanno messo a punto – e testato con successo su topi da laboratorio – un trattamento in grado di indurre al suicidio le cellule anziane. I dettagli della scoperta Il secondo, invece, è frutto del lavoro di un gruppo di scienziati dello, in, che hanno messo a punto – e testato con successo su topi da laboratorio – un trattamento in grado di indurre alle cellule anziane. I dettagli della scoperta sono stati pubblicati sulla rivista Cell

